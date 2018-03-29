«Шипачев в собачьей будке». СКА прессует звездного форварда, убрав из состава

О том, что Вадим Шипачев не сыграет в первом матче с ЦСКА, я знал еще в среду. Умные люди, которым нужно верить, намекали: «Поинтересуйся насчет Шипачева… Наведи справки».

Вадим на открытой тренировке работал в зеленом звене. Как я понимаю, там выходят запасные. Тогда один из наставников Харийс Витолиньш сказал: «Еще ничего не решено».

Да и не верилось, что Вадим может остаться за бортом. Свинки у него не было. Плохой игры — тоже. В каждом из пяти матчей серии 1/4 финала с «Локомотивом» он набирал очки: гол — гол — передача — передача — гол и передача. В каждой из пяти игр не было отрицательного показателя полезности: +1, 0, +1, +1, +2.

В общем, придраться не к чему. Я разговаривал днем перед матчем с близкими людьми Ковальчука, делился опасениями по Шипачеву. На другом конце трубки ахали: «Не может быть! Илья так здорово играет в тройке с Вадиком. Ему с ним очень нравится. Креативный же партнер».

Да, такого центрфорварда — дай бог каждому. Думаю, и Александр Барабанов , выходивший на другом краю, был доволен.

«Да не тронут Вадика. Как можно тронуть?» — отвечал я. Но за час до игры увидел официальный состав СКА в твиттере и все понял. Шипачева убрали.

«Это тренерское решение на данный матч», — объяснил Витолиньш, когда давал интервью Дарье Мироновой в эфире «Матч ТВ».

Только это и сказал. Причем травмы у Вадима никакой нет. И мы хотим знать ответ, что произошло с одним из самых звездных хоккеистов КХЛ.

Вот какую версию мне рассказали. За что купил, за то продаю. Просто Шипачеву припомнили за прошлый сезон, когда он в разгар чемпионата мира не продлил контракт со СКА с прицелом на Олимпиаду, а уехал в «Вегас». Теперь Вадим тоже становится неограниченно свободным агентом. Вот его и решили попрессовать. Такая установка идет сверху — от тех же людей, по чьей инициативе два года назад Ковальчуку выдали билет в один конец на вокзале в Ярославле.

«Как случилось, что я тогда не играл в плей-офф? Лучше задать вопрос тогдашнему руководству СКА, кто принимал это решение. В первую очередь, тренерскому штабу, — сказал недавно Ковальчук в интервью Алексею Ягудину . — Пришел один тренер — его уволили. Пришел другой…

Постоянные интриги, меняли по пять человек в одну сторону. Люди приходили-уходили. Был полный разлад. Наверное, на моем примере хотели показать всем, что нет неприкасаемых. Что мы можем с любым сделать все, что угодно.

Красиво это было? Конечно, нет. Заслуживал ли я этого? Конечно, нет. Играл ли я так плохо, чтобы так взять и поступить со мной? Конечно, нет. У меня было 50 очков в 50 играх. Это нормальная статистика. Да, не супер-топ. Но не у многих были такие цифры в команде. Но если честно, та история сделала меня намного сильнее и мудрее».

Так вот, ребята, с Шипачевым сейчас работают по методу Ковальчука. По уму надо бы Вадиму перейти по весне в ЦСКА или в любой другой клуб, который предложит деньги. С другой стороны, в следующем сезоне у Шипачева будет конкретное место в СКА.

И знаете, что потом можно сделать с Вадимом? Приедет большое руководство, оговорит с ним по душам и скажет: «Мы тебе все прощаем. Оставайся с нами. Вот тебе хороший контракт».

И если Шипачев согласится, осуждать его не надо. Если откажется — тоже. Ругать методы СКА? Бог с вами — посмотрите, как обходятся с игроками в НХЛ. Как легко их сажают в запас, отправляют в фарм-клуб.

То, что сейчас происходит с Шипачевым, в Америке называется так: «Попал в doghouse». В собачью будку. То есть в опалу.

Вадим сидел в запасе на Кубке мира, на Олимпиаде, теперь — в СКА. Этим его не удивишь. А что с ним будет дальше — решит сам Шипачев. Это его карьера и жизнь.

И послушай Ковальчука, Вадим. Будем верить, эта история тоже сделает тебя намного сильнее и мудрее.