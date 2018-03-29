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Генменеджер «Флориды»: Мы должны выжать максимум из оставшихся игр
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Генменеджер «Флориды»: Мы должны выжать максимум из оставшихся игр 

Советский спорт 1 час назад
— Это не может быть оправданием. Оправданий вообще быть не может. Это данность. И никакой разницы нет. У нас молодая команда, есть игроки. Постучим по дереву, у нас не так много травм. Мы можем варьировать состав. Мы верим, что может заявить о себе молодежь. У нас молодой состав, и сил у нас должно быть больше, чем у некоторых других команд постарше нас. В любом случае нам приходится иметь с дело с таким расписанием. Мы должны играть и должны выжать максимум из оставшихся игр, — передает слова Тэллона официальный сайт НХЛ.
Напомним, что в последние 14 дней регулярного сезона «Флорида» проводит девять игр. После 75 матчей на счету «Пантерз» 85 очков и девятое место в Восточной конференции. «Флорида» уступает идущему на восьмом месте «Нью-Джерси» три очка, имея на одну игру меньше, чем «Девилз».
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