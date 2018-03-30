«Сапсанов» между Петербургом и Москвой будет больше в дни ЧМ-2018

Во время проведения футбольного мундиаля из Петербурга в Москву и обратно будет курсировать больше «Сапсанов», чем в обычном расписании. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.

В частности, с 15 июня по 13 июля 2018 года поезда «Сапсан» № 761, 762, 763, 764, курсирующие только по субботам и воскресеньям, будут курсировать ежедневно. Таким образом, появится сразу четыре дополнительных ежедневных поезда.

Всего во время ЧМ-2018 между двумя столицами каждый день будут запущены 30 «Сапсанов». Шесть из них будут сдвоенными составами.