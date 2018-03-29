Тиаго Силва: «ПСЖ необходимо сделать минимальные изменения в составе»

Капитан ПСЖ Тиаго Силва высказался об изменениях, которые должны произойти в его команде в летнее трансферное окно.

"Мы должны продолжать работать, сохраняя позитив, хотя это и очень сложно сделать. Мы должны продолжать верить в себя. Я не думаю, что летом мы должны все изменить, потому что мы вылетели из Лиги Чемпионов — это не путь. Мы должны сохранить основу, которая будет цементировать состав команды в следующем году. Нам нужны минимальные изменения", — цитирует 33-летнего защитника парижан Bee.