Миятович: «Икарди или Кейн в „Реале“? В отличие от англичан, у аргентинцев нет проблем в Испании»

Бывший игрок «Реала» Пьедраг Миятович прокомментировал возможный переход в «Реал» нападающего «Интера» Мауро Икарди или форварда «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна

«Я жду, что «Реал» в следующем сезоне станет тем «Реалом», который я знаю. Другими словами, жду большие трансферы, которых не хватало.

Им нужен центральный нападающий. Икарди и Кейн забивают много. Я не могу сказать вам, кого я предпочитаю, но в отличие от англичан, у аргентинцев никогда не было проблем, связанных с жизнью в Испании и футболом.

Мне нравится Икарди. Он молод, имеет голевое чутье, а также в его контракте есть опция выкупа», — цитирует Миятовича Corriere dello Sport.

В контракте Икарди прописана сумма отступных в размере 120 млн евро.