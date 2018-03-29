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Миятович: «Икарди или Кейн в „Реале“? В отличие от англичан, у аргентинцев нет проблем в Испании»
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Миятович: «Икарди или Кейн в „Реале“? В отличие от англичан, у аргентинцев нет проблем в Испании» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший игрок «Реала» Пьедраг Миятович прокомментировал возможный переход в «Реал» нападающего «Интера» Мауро Икарди или форварда «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна.
«Я жду, что «Реал» в следующем сезоне станет тем «Реалом», который я знаю. Другими словами, жду большие трансферы, которых не хватало.
Им нужен центральный нападающий. Икарди и Кейн забивают много. Я не могу сказать вам, кого я предпочитаю, но в отличие от англичан, у аргентинцев никогда не было проблем, связанных с жизнью в Испании и футболом.
Мне нравится Икарди. Он молод, имеет голевое чутье, а также в его контракте есть опция выкупа», — цитирует Миятовича Corriere dello Sport.
В контракте Икарди прописана сумма отступных в размере 120 млн евро.
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