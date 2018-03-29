Победы Егоровой и Логинова на чемпионате России, бан для Саввиди, ссора Уткина и Дзюбы. Главные новости дня 

1. На чемпионате России по биатлону состоялись индивидуальные гонки. У мужчин победил Александр Логинов, у женщин — Анастасия Егорова.
2. Владельцу ПАОКа Ивану Саввиди запретили посещать матчи на протяжении трех лет. Напомним, во время матча с АЕК он выбежал на поле с пистолетом
3. Василий Уткин и Артем Дзюба обменялись язвительными репликами. 4. Федор Смолов собирается перейти в «Вест Хэм» до ЧМ-2018.
5. Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов стал второй звездой дня в НХЛ.
6. Умер итальянский тренер Эмилиано Мондонико.
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