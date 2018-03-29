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Юрий Кушнарев: «Передо мной за ситуацию с гимном немцы не извинялись»
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Юрий Кушнарев: «Передо мной за ситуацию с гимном немцы не извинялись» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Регбист сборной России Юрий Кушнарев прокомментировал иницидент с гимном перед матчем чемпионата Европы со сборной Германии в Кельне. Перед игрой, которую россияне выиграли 57:3, организаторы по ошибке включили советский гимн вместо российского.
— Мы сразу поняли, что заиграл не российский, а советский гимн, потому что он был со словами. Это было очень неожиданно и забавно — сказал Кушнарев. — Лично я не знаю слов советского гимна, но часть ребят подпевала. Меня ситуация сбила с толку, так что я просто стоял и молча улыбался.
Объяснились ли немцы за эту ситуацию? Мы на них и не жаловались, во всяком случае официально. На наш настрой на игру это никак не повлияло, мы не разозлились. С ребятами только в раздевалке посмеялись с этого и все. Передо мной ни один немец не извинился, а перед нашим менеджментом, возможно, да. Но опять же, неофициально. (Михаил ПОТАПОВ)
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