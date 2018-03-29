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Мутко: инопланетяне к нам не прилетят, у нас есть только наши игроки
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Мутко: инопланетяне к нам не прилетят, у нас есть только наши игроки 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением об игре сборной России под руководством Станислава Черчесова.
«Надо понимать, что после группового этапа мы потенциально попадаем на Португалию или Испанию. Мы уже играли с испанцами и с того времени уже 3-4 футболиста не смогли выйти на поле. Нам нужно время, чтобы команда нашла свою игру. Месяц подготовки перед чемпионатом мира будет очень полезным. Сможем наиграть связки и поднять дух, как это было на Кубке конфедерации. За неделю это сложно сделать.
У нас есть главный тренер — Станислав Черчесов, который много работает и старается. Он видит и понимает, что происходит с командой. Нужно доверять ему. После последних игр у нас у всех есть вопросы, у каждого свои. Команда не безразличная, мы пробуем новые схемы. Например, Головин в опорной зоне хорошо смотрится, за исключением пары моментов. Я послушал экспертов после матча с Францией, и многие говорят правильные вещи. Возможно стоит Станиславу Черчесову встретиться с ними и услышать их мнение. Принимать решение ему, но можно встретиться с коллегами и услышать оценку. Я слышал интересные мнения, в которых много рациональности. Надо понимать, что инопланетяне к нам не прилетят, у нас есть только наши игроки. У нас есть на базе чего работать, и мы будем работать», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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