Мутко: инопланетяне к нам не прилетят, у нас есть только наши игроки

«Надо понимать, что после группового этапа мы потенциально попадаем на Португалию или Испанию. Мы уже играли с испанцами и с того времени уже 3-4 футболиста не смогли выйти на поле. Нам нужно время, чтобы команда нашла свою игру. Месяц подготовки перед чемпионатом мира будет очень полезным. Сможем наиграть связки и поднять дух, как это было на Кубке конфедерации. За неделю это сложно сделать.