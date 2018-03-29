Ещё
Школьники из Москвы заняли первое место на всероссийской олимпиаде по астрономии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Школьники из Москвы заняли первое место на всероссийской олимпиаде по астрономии 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Московские школьники заняли первое общекомандное место на всероссийской олимпиаде по астрономии, всего на их на счету 27 дипломов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Заключительный этап всероссийской олимпиады по астрономии проходил в Волгограде с 20 по 25 марта. Соревнование стало юбилейным — олимпиада прошла в 25-й раз — и рекордным по количеству участников. В течение недели 188 школьников из 42 регионов соревновались в трех турах: теоретическом, практическом и блиц-тесте.
«Завоевали девять дипломов победителей из 15-ти. А всего привезли домой 27 дипломов. Поздравляю, ребята», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Всероссийская олимпиада школьников по астрономии — ежегодное соревнование для школьников 9-11 классов. Впервые она состоялась в 1994 году.
Победители и призеры заключительного этапа имеют право поступить в вузы без вступительных экзаменов на направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады.
РИАМО: последние новости
Роскомнадзор сообщил о своей непричастности к сбою Telegram Терюшков подчеркнул абсурдность ситуации с отказом в визах США вольным борцам из РФ И.о. главы Волоколамского района готов к взаимодействию с жителями по вопросам полигона
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Перепутали гимн: россиянам напомнили о СССР53
Медведева нашла новую работу
США нанесли удар по российским борцам112
Карпин продает квартиру с шестью туалетами48
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение