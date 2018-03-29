Школьники из Москвы заняли первое место на всероссийской олимпиаде по астрономии

Московские школьники заняли первое общекомандное место на всероссийской олимпиаде по астрономии, всего на их на счету 27 дипломов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

Заключительный этап всероссийской олимпиады по астрономии проходил в Волгограде с 20 по 25 марта. Соревнование стало юбилейным — олимпиада прошла в 25-й раз — и рекордным по количеству участников. В течение недели 188 школьников из 42 регионов соревновались в трех турах: теоретическом, практическом и блиц-тесте.

«Завоевали девять дипломов победителей из 15-ти. А всего привезли домой 27 дипломов. Поздравляю, ребята», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Всероссийская олимпиада школьников по астрономии — ежегодное соревнование для школьников 9-11 классов. Впервые она состоялась в 1994 году.

Победители и призеры заключительного этапа имеют право поступить в вузы без вступительных экзаменов на направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады.