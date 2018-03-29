В АПЛ могут появиться особые правила при использовании системы видеопомощи арбитрам

Об этом сообщает Sport24.ru со ссылкой на The Times

Как отмечается, в Англии видеорефери получит больше власти и сможет сам принимать решение. Таким образом, главный арбитр не должен будет в обязательном порядке смотреть видеоповтор. Предполагается, что подобное нововведение положительно отразится на динамике игры.

Напомним, что система VAR уже использовалась в некоторых европейских странах, в частности во Франции, Италии, Германии, а также во время Кубка конфедераций 2017 года в России.

Ранее ФИФА на заседании совета организации в Боготе официально утвердила использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на ЧМ-2018 в России.