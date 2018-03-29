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В АПЛ могут появиться особые правила при использовании системы видеопомощи арбитрам
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В АПЛ могут появиться особые правила при использовании системы видеопомощи арбитрам 

Советский спорт 54 минуты назад
Об этом сообщает Sport24.ru со ссылкой на The Times.
Как отмечается, в Англии видеорефери получит больше власти и сможет сам принимать решение. Таким образом, главный арбитр не должен будет в обязательном порядке смотреть видеоповтор. Предполагается, что подобное нововведение положительно отразится на динамике игры.
Напомним, что система VAR уже использовалась в некоторых европейских странах, в частности во Франции, Италии, Германии, а также во время Кубка конфедераций 2017 года в России.
Ранее ФИФА на заседании совета организации в Боготе официально утвердила использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на ЧМ-2018 в России.
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