Откровения Погребняка, открытое письмо Черчесову и ненависть Дзюбы

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 28 марта.

ЭКСКЛЮЗИВ. Павел Погребняк : «На поле забываю про возраст. Я же в „Динамо“ не на диване лежал» Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк вновь играет в футбол, а не сидит на лавке в московском «Динамо». Правда, теперь он защищает цвета «Тосно», а уже в ближайшем туре сыграет против "Спартака" , воспитанником которого он является. О новом этапе карьеры, противостоянии с действующим чемпионом и битве с динамовским руководством форвард рассказал в эксклюзивном интервью «СЭ».

АТАКА. Вопросы есть? Вопросы есть! Открытое письмо Станиславу Черчесову После поражений от Бразилии и Франции, после того как наша сборная сделала только одну ничью в последних четырех товарищеских матчах (при том, что все прошли дома), у Вячеслава КОРОТКИНА есть желание задать несколько вопросов. Которые копились давно, но все казалось, что рано еще говорить об этом вслух. Теперь момент настал.

ЗАЩИТА. Разгром от Бразилии, поражение от Франции. Что надо поменять Черчесову? Обозреватель «СЭ» Игорь РАБИНЕР подводит итоги после поражений сборной России от Бразилии (0:3) и Франции (1:3), а также оценивает будущее нашей команды. Кроме того, наш автор призывает не винить в результатах главного тренера команды Станислава Черчесова.

ИСТОРИЯ. 10 лучших сезонов для россиян в Европе: от Шалимова до Булыкина Сейчас российский футбол не может похвастаться большим количеством игроков, выступающих в ведущих европейских чемпионатах. В сборной России есть лишь один — Денис Черышев из «Вильярреала». А ведь когда-то наши футболисты достойно проявляли себя в Европе, становились лидерами команд и любимцами болельщиков, выигрывали титулы и заставляли о себе говорить и писать. «СЭ» вспоминает 10 самых ярких сезонов для россиян в Европе, принимая во внимание личные показатели и клубные достижения.

РЕЙТИНГ. Кого ненавидит Дзюба Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба вновь вышел в медиа-пространство и сделал это очень громко. В этот раз форвард успомнился в адекватности Василя Уткина. Чем не повод вспомнить, с кем Дзюба ссорился за свою карьеру? И что потом говорил об этих людях.

ОТКРОВЕНИЯ. Антон Бабиков : «Психолог нужен не мне, а тренерам, которые со мной работают» Российский биатлонист Антон Бабиков дал откровенное интервью «СЭ» и разнес русский биатлон. Стали известны еще несколько причин, почему Россия вновь провалилась в олимпийском сезоне.

БИТВА. СКА vs ЦСКА. Кто круче? В четверг стартовала полуфинальная серия Кубка Гагарина между питерским СКА и московским ЦСКА. «СЭ» вспоминает самые крутые моменты противостояния ведущих российских клубов в предыдущие годы. А за ходом сегодняшнего матча — следите здесь. Там жара!

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