Тротц: «Я хочу, чтобы в „Вашингтоне“ было два хороших вратаря и дальше»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» высказался о вратарской бригаде команды. С большой долей вероятности, вратарь «Магнитки» Илья Самсонов в сезоне 2018/19 будет пробиваться в основу столичной команды.

«Надеюсь, что Брэйден Холтби восстановил форму. И я знаю, на что способен сейчас Филипп Грубауэр . Так что мы в хорошей форме, у нас два вратаря, которые провели много времени на льду и не много отдохнули.

Я хочу, чтобы у нас было два хороших вратаря и дальше. У нас есть еще несколько матчей в запасе, так что посмотрим. У «Питтсбурга» сработало наличие двух сильных вратарей», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.