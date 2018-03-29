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Тротц: «Я хочу, чтобы в „Вашингтоне“ было два хороших вратаря и дальше»
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Тротц: «Я хочу, чтобы в „Вашингтоне“ было два хороших вратаря и дальше» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» высказался о вратарской бригаде команды. С большой долей вероятности, вратарь «Магнитки» Илья Самсонов в сезоне 2018/19 будет пробиваться в основу столичной команды.
«Надеюсь, что Брэйден Холтби восстановил форму. И я знаю, на что способен сейчас Филипп Грубауэр. Так что мы в хорошей форме, у нас два вратаря, которые провели много времени на льду и не много отдохнули.
Я хочу, чтобы у нас было два хороших вратаря и дальше. У нас есть еще несколько матчей в запасе, так что посмотрим. У «Питтсбурга» сработало наличие двух сильных вратарей», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
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