Стадион в Селятине проверили на готовность к ЧМ‑2018

Специалисты Госадмтехнадзора Подмосковья и Главгосстройнадзора Московской области проверили стадион в подмосковном Селятине, где во время чемпионата мира по футболу будет готовиться сборная Туниса, говорится в сообщении пресс-службы администрации Наро-Фоминского городского округа.

«В поселке Селятино специалисты двух надзорных ведомств Московской области — Госадмтехнадзор и Главгосстройнадзор — в рамках совместной операции «Чистая игра» провели проверку готовности непосредственно реконструированного здания, прилегающей территории, поля дорожек стадиона «Строитель» к чемпионату мира по футболу», — говорится в сообщении.

Цель проведения совместных проверок — оценка качества содержания и состояния объектов реконструкции и строительства, а также рекреационных территорий и общественных зон, прилегающих к ним. Как только наступит благоприятная погода, начнутся работы по благоустройству окружающей территории стадиона. В ходе проверки руководитель проекта рассказал о готовности к чемпионату реконструированного здания.

Как отмечается в сообщении, специалисты Госадмтехнадзора и Главгосстройнадзора региона воочию убедились, насколько качественно сработали строители. Селятино выбрано в качестве одной из тренировочных баз чемпионата, здесь будет готовиться к матчам сборная Туниса.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

Ранее Международная федерация футбола (FIFA) утвердила список тренировочных баз для размещения команд-участниц ЧМ-2018, согласно которому Подмосковье примет ряд топовых команд.