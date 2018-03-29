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Кевин Хирн приветствует российских читателей
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Кевин Хирн приветствует российских читателей 

DTF.RU 57 минут назад
К выходу в России своего первого романа писатель записал обращение к русскоязычным читателям.
Американский писатель Кевин Хирн за считанные годы завоевал славу одного из лидеров городского фэнтези, а его цикл «Хроники железного друида» заслужил сравнение со знаменитым «Досье Дрездена». В отличие от большинства авторов жанра, Хирн не привязывает события своих книг к одному конкретному региону. События цикла начинаются в глубинке Аризоны, где скрывается от мести богов древний друид Аттикус. Но, вскоре после того, как его обнаруживают, и друид решает принять бой, ему приходится покинуть обжитой дом и приключения куда только не заведут его — от Старого Света до Асгарда.
#литература #видео
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