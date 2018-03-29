Что происходит с Аргентиной и почему во всем виноват Сампаоли

Аргентина получила 6 пощечин от сборной Испании и выпала из списка фаворитов Чемпионата мира. С этим не согласиться Лео Месси и будет прав. Но лишь отчасти. И только потому, что он не участвовал во всем этом позоре, а наблюдал за ним с трибуны.

Проиграть за два с половиной месяца до старта мундиаля одному из прямых конкурентов с разницей в 5 мячей, надо еще умудриться. Звездная Аргентина без Месси в составе не должна превращаться по уровню игры в сборную Македонии. Это неправильно и так не должно быть. Но почему так происходит? Все вопросы к Хорхе Сампаоли

Его приглашали по ходу отбора, чтобы он реанимировал скучную, вялую и мессизависимую команду. Чтобы в ее игре появилось хоть что-нибудь, помимо проходов, обостряющих передач и ударов Месси. Но ничего из этого не вышло. Перуанцев в предпоследнем туре отбора «альбиселеста» одолеть не сумела, а эквадорцев, оказавшись на краю пропасти, уничтожила с помощью единственной опции в атакующей игре. Если кто-то забыл, то Месси оформил в той встрече хет-трик, и Аргентина победила 3:1, уступая по ходу матча.

Забавная штука, но Хорхе Сампаоли был одним из немногих специалистов в мире, кому удавалось закрыть Месси. В финале кубка Америки-2015 чилийцы, которых он в то время тренировал, с Видалем, Диасом, Арангисом и Меделем лишили Лео пространства. Агрессивный прессинг, грамотная и плотная игра в обороне оказались эффективным оружием в борьбе с Месси и компанией. Как выяснилось, противостоять Аргентине Сампаоли был готов на все сто, а вот вести ее за собой — не очень.

Проблема Сампаоли заключается не только в том, что за два месяца до чемпионата мира он не знает, во что играет его команда, а в неправильной оценке ситуации. Разве может главный тренер заявлять в интервью следующее:

«Сборная Аргентины — это больше команда Месси, чем моя».

Эти слова были сказаны за несколько дней до злополучного матча с Испанией. И стоит ли удивляться, что команда Месси без Месси на поле проигрывает с разницей в 5 мячей? Неужели подобная фраза не бьет по авторитету тренера в глазах других футболистов? Там ведь не мальчики с соседнего двора играют, а те же Агуэро, Игуаин, Ди Мария.

Еще один пример фразы, сказанной Сампаоли ради красного словца:

«Я хочу, чтобы в сборной Аргентины был счастлив лучший футболист мира — Лионель Месси. Главное, чтобы на поле были игроки, которые с ним совместимы».

Сампаоли говорит то, о чем все думают. Не только в сборной Аргентины, но и в «Барселоне» играют те, с кем Месси комфортно находится в одной раздевалке. Это знают все. Но зачем говорить об этом вслух сразу после того, как тебя назначили главным тренером сборной? Игроки — все, кроме Месси, — могли не понять Сампаоли. Потому что он должен хотеть выиграть чемпионат мира, а не чтобы один из его футболистов был счастлив. Вернее, одно другого не исключает и наоборот даже дополняет, но говорить об этом зачем?

К сожалению, реальность такова, что на чемпионате мира мы рискуем увидеть слабую сборную Аргентины. Со слабым тренером и звездным составом. И прав в кои-то веки Диего Коста, сказавший, что аргентинцы должны молиться на своего гения. Ведь без него они просто не знают, что делать.

После поражения от испанцев Месси нашел в себе силы зайти в раздевалку и сказать: «Выше голову. Нам нужно держаться вместе и двигаться дальше».