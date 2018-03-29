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Первых участников гала-концерта «Салют, Победа!» определили в Вологде
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Первых участников гала-концерта «Салют, Победа!» определили в Вологде 

Вологда.рф 59 минут назад
Фото: Вологда.рф
Прошли два отборочных тура фестиваля. Прослушивания для участия в концерте к 9 мая в Вологде продлятся до 20 апреля.
Отборочные этапы участников проходят каждую пятницу в Доме офицеров. В состав жюри входят работники ГДК, представители Администрации города, ветеранских организаций и музыканты.
Чтобы попасть в число конкурсантов, необходимо подать заявку до 1 апреля. Свои номера могут представить коллективы школ, детских садов, ветеранских организации, городских предприятий. Продемонстрировать творчество смогут также и солисты.
Те номера, которые получили одобрение, попадают в финал и становятся участниками гала-концерта. Он пройдет 26 апреля в ГДК. А в дальнейшем участники смогут попасть на концертные площадки города, которые откроются 9 Мая и в другие праздничные дни.
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