Первых участников гала-концерта «Салют, Победа!» определили в Вологде

Прошли два отборочных тура фестиваля. Прослушивания для участия в концерте к 9 мая в Вологде продлятся до 20 апреля.

Отборочные этапы участников проходят каждую пятницу в Доме офицеров. В состав жюри входят работники ГДК, представители Администрации города, ветеранских организаций и музыканты.

Чтобы попасть в число конкурсантов, необходимо подать заявку до 1 апреля. Свои номера могут представить коллективы школ, детских садов, ветеранских организации, городских предприятий. Продемонстрировать творчество смогут также и солисты.

Те номера, которые получили одобрение, попадают в финал и становятся участниками гала-концерта. Он пройдет 26 апреля в ГДК. А в дальнейшем участники смогут попасть на концертные площадки города, которые откроются 9 Мая и в другие праздничные дни.