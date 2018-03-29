Проверка большим футболом. «Лужники» готовы к чемпионату

Два с половиной месяца осталось до чемпионата мира по футболу. Центральной ареной мундиаля станет стадион «Лужники», на котором состоятся матч-открытие чемпионата и финальная встреча.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова провела две очередные контрольные встречи в преддверии большого события — чемпионата мира. Учитывая тот факт, что страна-хозяйка не участвует в отборочном раунде к чемпионату мира, товарищеские матчи — это единственная возможность проверить свои силы и наиграть состав. Кроме того, подобные встречи позволяют протестировать новые арены, построенные к мундиалю. «Лужники» после реконструкции принимали уже второй матч — на этот раз в гости к россиянам пожаловали пятикратные чемпионы мира — бразильцы.

Первый гол Первый матч после реконструкции прошел в «Лужниках» в начале ноября прошлого года. Экзаменовали тогда россиян и обновленный стадион аргентинцы во главе с Лионелем Месси . Единственный гол в ноябрьском матче аргентинцы забили на последних минутах встречи, после которой все без исключения футболисты высказали положительные отзывы в адрес стадиона, признав арену одной из самых современных и лучших в мире.

История спорткомплекса «Лужники» соткана из крупнейших событий мира спорта и культуры. Грандиозные спортивные состязания, чемпионаты мира, многотысячные фестивали и феерические концерты — все это «Лужники». Построенные 60 лет назад, в 1956 году, «Лужники» всегда были и остаются спортивным сердцем Москвы. Сотни тысяч людей бегут здесь марафоны, занимаются спортом, отдыхают в зеленом, спокойном парке спорткомплекса, ходят на концерты любимых музыкантов.

Начинка спортивной арены

Сегодня футбольное поле стадиона «Лужники» — это инженерные коммуникации глубиной полтора метра. Под травой располагаются система дренажа, полива, подогрева, аэрации и мониторинга агротехнических характеристик газона. Всего в поле проложены 35 километров труб. Газон засеяли 7 августа прошлого года, использовав при этом 410 килограммов семян, привезенных специально из Дании. Кроме того, траву прошили специальными искусственными нитями, что позволило стабилизировать грунт и укрепить корневую систему. Так что с состоянием газона ни во время матчей россиян с аргентинцами и бразильцами, ни во время встреч предстоящего чемпионата мира проблем не было и не будет.

За 60 лет существования стадиона «Лужники» его стены пережили не одну реконструкцию, но эта — самая радикальная: строители сначала очистили стадион до основания и углубили его поле на полметра. Здание проще было бы просто воссоздать после тотального сноса, но московские власти приняли решение сохранить исторический облик легендарных «Лужников», знаменитые фасады и стены оставить, полностью заменив начинку спортивного сооружения.

Зрелищность увеличилась

До реконструкции более 10 процентов зрительских мест на стадионе находились в зоне плохого обзора. Теперь благодаря изменившейся геометрии и углу наклона трибун, отсутствию беговых дорожек зрители имеют прекрасный обзор поля с любой точки (включая нижние и верхние ряды): нет разницы, откуда смотреть — с угла или с центра, снизу или с самого верхнего яруса. Везде поле — как на экране телевизора.

Навигация улучшена

После первого товарищеского матча с аргентинцами большое количество болельщиков испытали проблемы с выходом со стадиона. Многие зрители долгое время не могли покинуть свои секторы, а затем в тесном потоке двигались в сторону удаленных станций метро. Выводы были сделаны.

Все зрители матча Россия — Бразилия получили бейджи со схемой выхода со стадиона «Лужники», а также с информацией о работе столичного транспорта. Выпуском бейджей занимались Департамент спорта и туризма совместно с Департаментом транспорта.

Бейджи содержали в себе схему выхода со стадиона из каждого сектора и график работы городского транспорта.

Для каждого сектора были разработаны уникальные бейджи. Их выдавали болельщикам при входе на стадион, сразу после прохождения контроля билета. Раздачей занимались сотрудники контрольно-распределительных служб. Подобные меры были нацелены на оказание помощи зрителям в ориентировании при выходе с сектора, а также в нахождении удобного транспорта, чтобы проще и быстрее добраться до дома.

Кроме того, болельщики сразу после окончания матча могли бесплатно уехать на общественном транспорте от стадиона. Функционировали даже ближайшие к «Лужникам» станции метрополитена, а также станция Московского центрального кольца.

Специально для болельщиков были выделены бесплатные автобусы. Все эти меры позволили на этот раз обеспечить беспрепятственный выход зрителей со стадиона сразу после матча, на котором присутствовали 59 263 зрителей.

В день встречи сборных России и Бразилии общественный транспорт работал в особом режиме. Сотрудники транспортного комплекса и волонтеры подсказывали, как пройти на нужный сектор стадиона и выйти к метро, МЦК и автобусным остановкам. В течение двух часов после матча для болельщиков был организован бесплатный проход на станции метро и МЦК возле стадиона.

Кроме того, работал бесплатный маршрут S1. 28 автобусов-шаттлов возили зрителей до и после матча. Подобная схема транспортного обслуживания будет использована и на матчах чемпионата мира по футболу.

Во время матча и после его окончания каких-либо происшествий зафиксировано не было.

Генеральная репетиция

Сам матч сборных России и Бразилии должен был порадовать публику, которая не только болеет за свою команду, но и любит красивый и зажигательный футбол, в том числе и в исполнении соперника. Несмотря на отсутствие в заявке на матч самого дорогого футболиста планеты Неймара, в составе пятикратных чемпионов мира была представлена целая россыпь звезд — от выступающего за «Реал» Марсело до представителя «Челси» Виллиана. Понятно, что тренеры сборных, приезжающих в Россию на контрольные матчи, рассматривают эти встречи как генеральную репетицию перед чемпионатом мира. Поэтому и отношение к этим поединкам соответствующее.

Главный тренер сборной России оказался в сложном положении. В начале года из-за тяжелых травм выбыли из строя сразу два центральных защитника — Георгий Джикия Виктор Васин . Оборона российской команды и при наличии Джикии с Васиным монолитом не выглядела, а уж в их отсутствие стало совсем сложно. Да и соперники у россиян в последнее время на подбор — Бельгия, Испания, Аргентина, Бразилия, Франция. Футболисты этих команд выступают за ведущие клубы мира. В этом списке перечислены практически все главные претенденты на победу в предстоящем чемпионате мира.

Алексея Миранчука и В первом тайме матча с Бразилией российские футболисты выглядели вполне уверенными в себе на фоне столь грозного соперника. Несколько атак россиян могли закончиться голом, но после ударов Федора Смолова Романа Зобнина мяч пролетал рядом с каркасом ворот. А во втором тайме прорвало там, где было изначально максимально тонко — в обороне российской команды. Три мяча бразильцев, уложившиеся в 20 минут, в очередной раз обозначили хозяевам чемпионата мира их главную проблему, над которой нужно работать вплоть до 14 июня — стартового матча мундиаля.

— Смотрел на бразильцев, еще когда маленьким был, по телевизору, — говорит полузащитник сборной России Антон Миранчук . — Охал, ахал, как всегда фанаты делают. А тут сыграл с ними. В одном моменте на фланге Дани Алвес пытался перекинуть мяч через меня, но что-то у него не получилось. Зато потом я его перекинул. Пускай тоже делает выводы какие-то. Так как мы хотели забить, то где-то раскрывались, поэтому пропустили ненужные голы. Первые матчи на сборах всегда такие раскачивающие, вспомните игру с Аргентиной. Понятно, что мы много пропустили, если бы забили свои мячи, говорили бы по-другому. Всегда обидно проигрывать.

Всего через трое суток команда Станислава Черчесова провела второй контрольный матч подряд — на этот раз россияне принимали сборную Франции в Санкт-Петербурге. Вновь россияне пропустили те же три мяча в свои ворота.

Российская сборная за последний год поочередно пропускала по три гола от сборных Бельгии, Испании, Бразилии и Франции. Но в отличие от матча с пятикратными чемпионами мира на этот раз хозяевам удалось порадовать публику голом. После прострела в исполнении Игоря Смольникова голевым касанием отметился боевой форвард команды Федор Смолов.

— Видите, как получается: есть качество игры, зрелищность, а есть результат, — подводит итог спаренным матчам Станислав Черчесов. — После матча с Аргентиной было много критики, что мы плохо играли в атаке. Сегодня с первых минут начали играть в атаку и пропустили три. Каждый раз, когда мы начинаем раскрываться, пропускаем. Но не каждый раз мы играем с Бразилией и Францией, поэтому мы старались побольше атаковать — в нашей группе на чемпионате мира таких команд не будет, там нас ждут совершенно другие соперники. Если после матча в Москве качество игры нас не устроило, то сегодня мы сыграли лучше. Если бы против нас играла не такая сильная сборная, то результат мог быть другим. Соперник играет второстепенную роль при выборе состава. Если брать последний матч с испанцами, у нас сегодня выбыли шесть игроков. Приходится менять сочетания, поэтому нам надо смотреть не на соперника, а на себя.

ЦИФРА

33,9 тысячи поездок болельщики совершили на метро и 15,9 тысячи — на Московском центральном кольце. Шесть тысяч воспользовались городскими автобусами.

КСТАТИ

Болельщики матча Россия — Бразилия смогли за 44 минуты покинуть территорию спорткомплекса «Лужники» после завершения игры. 56,7 тысячи москвичей и гостей столицы уехали домой на общественном транспорте.