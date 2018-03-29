Окружной чемпионат по русским шашкам пройдет в «Атоме»

В воскресенье, 1 апреля, в Хорошево-Мневниках состоится открытый чемпионат Северо-Западного округа по русским шашкам. Об этом сообщили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.

— Проведение соревнований по различным видам шашек стало доброй традицией в СЗАО. Это хорошая проверка для спортсменов округа. На этот раз к участию в чемпионате приглашаем всех желающих, — отметили в пресс-службе.

Начало соревнований в 15.00 в клубе «Атом», который располагается по адресу улица Маршала Тухачевского, дом 20, корпус 2.