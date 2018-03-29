Ещё
Окружной чемпионат по русским шашкам пройдет в «Атоме»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Окружной чемпионат по русским шашкам пройдет в «Атоме» 

Префектура СЗАО города Москвы 52 минуты назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В воскресенье, 1 апреля, в Хорошево-Мневниках состоится открытый чемпионат Северо-Западного округа по русским шашкам. Об этом сообщили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.
— Проведение соревнований по различным видам шашек стало доброй традицией в СЗАО. Это хорошая проверка для спортсменов округа. На этот раз к участию в чемпионате приглашаем всех желающих, — отметили в пресс-службе.
Начало соревнований в 15.00 в клубе «Атом», который располагается по адресу улица Маршала Тухачевского, дом 20, корпус 2.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
Всероссийский патриотический фестиваль-конкурс «Фронтовыми дорогами» пройдет в СЗАО В Строгине пенсионеры отметили трехлетие танцевальной студии Сборная района Строгино стала лучшей на окружных соревнованиях по стрельбе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Перепутали гимн: россиянам напомнили о СССР53
Медведева нашла новую работу
США нанесли удар по российским борцам112
Карпин продает квартиру с шестью туалетами48
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение