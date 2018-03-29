Владелец «Вашингтона»: жалею, что не подписал с Овечкиным контракт на 15 лет

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис рассказал, что не жалеет о контракте на 13 лет с российским нападающим Александром Овечкиным «Есть ли меня чувство сожаления? Да, я сожалею, что это был не контракт на 15 дет. Бывший комисар НХЛ Дэвид Стерн тогда позвонил мне и заявил: «Вы пожалеете об этом, я думал, вы умны. Это самая глупая вещь, которую я когда-либо видел», — приводит слова Леонсиса в своём «твиттере» журналист Стивен Уайно Также Леонсис рассказал, что подпишет новый контракт с Овечкиным по истечении действующего.