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Владелец «Вашингтона»: жалею, что не подписал с Овечкиным контракт на 15 лет
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Владелец «Вашингтона»: жалею, что не подписал с Овечкиным контракт на 15 лет 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис рассказал, что не жалеет о контракте на 13 лет с российским нападающим Александром Овечкиным.
«Есть ли меня чувство сожаления? Да, я сожалею, что это был не контракт на 15 дет. Бывший комисар НХЛ Дэвид Стерн тогда позвонил мне и заявил: «Вы пожалеете об этом, я думал, вы умны. Это самая глупая вещь, которую я когда-либо видел», — приводит слова Леонсиса в своём «твиттере» журналист Стивен Уайно.
Также Леонсис рассказал, что подпишет новый контракт с Овечкиным по истечении действующего.
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