СМИ: «Ювентус» — фаворит в борьбе за Марсьяля

Боссы «старой синьоры» рассчитывают на то, что соотечественник Марсьяля полузащитник Блез Матюиди поможет им переманить игрока, чей контракт с «красными дьяволами» истекает летом 2019 года.

Напомним, Марсьяль выступает за «МЮ» с 2015 года, куда он перешел из «Монако» за 60 миллионов евро. За это время нападающий принял участие в 131 матче во всех клубных турнирах, забив 36 мячей. Вместе с манкунианцами он выиграл Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.