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СМИ: «Ювентус» — фаворит в борьбе за Марсьяля
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СМИ: «Ювентус» — фаворит в борьбе за Марсьяля 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
«Ювентус» является фаворитом в борьбе за нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля, сообщает Tuttosport. По информации источника, туринцы уже начали переговоры с 22-летним французским форвардом.
Боссы «старой синьоры» рассчитывают на то, что соотечественник Марсьяля полузащитник Блез Матюиди поможет им переманить игрока, чей контракт с «красными дьяволами» истекает летом 2019 года.
Напомним, Марсьяль выступает за «МЮ» с 2015 года, куда он перешел из «Монако» за 60 миллионов евро. За это время нападающий принял участие в 131 матче во всех клубных турнирах, забив 36 мячей. Вместе с манкунианцами он выиграл Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.
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