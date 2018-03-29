Издание RMC сообщило детали условий, которым будет соответствовать новый тренер «ПСЖ».
Напомним, руководство парижан намерено уволить Унаи Эмери летом и пригласить на его место другого наставника.
Так, будущим тренером команды точно не будет итальянец. Это исключает из списка кандидатов Антонио Конте, Массимиллиано Аллегри и Карло Анчелотти.
Кроме того, «ПСЖ» возглавит тренер, который на данный момент не является свободным агентом. Это значит, что Луис Энрике или Томас Тухель тоже не подходят.
Издание допускает, что, возможно, кандидатами являются Диего Симеоне, Маурисио Почеттино и тренер «Порту» Сержиу Консейсау.