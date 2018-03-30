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Газон на арене «Динамо» перенес зимовку
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Газон на арене «Динамо» перенес зимовку 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Газон на реконструируемом стадионе московского «Динамо» в Петровском парке пережил первую зимовку и выглядит отлично для текущего времени года, информирует «Р-Спорт» со ссылкой пресс-релизе проекта "ВТБ Арена Парк". Стадион в Петровском парке столицы был закрыт на реконструкцию в 2008 году. Далее наступит этап подсева поля.
— Газон на центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина перенес первую зимовку и выглядит отлично для конца марта, — отмечается в сообщении. — Теперь по дороге к началу стартового сезона натуральному травяному покрытию предстоит перенести несколько операций. На днях была запущена система подогрева, и после полного оттаивания футбольное поле при помощи навесных граблей будет очищено от отмершей органики, пройдет скарификацию и подвергнется обработке специальными препаратами.
Для защиты семян и подравнивания мелких неровностей сверху будет внесен тонкий слой песка. Далее — аэрация, то есть прокалывание поля при помощи специализированного оборудования на глубину до 10 сантиметров. Эта операция помогает воздуху попадать к корневой системе и разуплотняет верхний корневой слой.
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