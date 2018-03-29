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Газон на обновленном стадионе «Динамо» будет полностью готов в мае-июне
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Газон на обновленном стадионе «Динамо» будет полностью готов в мае-июне 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Газон на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина перенес первую зимовку. На днях была запущена система подогрева, и после полного оттаивания футбольное поле при помощи навесных граблей будет очищено от отмершей органики, пройдет скарификацию (более глубокое вычесывание газона при помощи механизированной техники) и подвергнется обработке специальными препаратами.
На сегодняшний день при отрицательных температурах поле укрывается специальным материалом. По прогнозам динамовских агрономов, газон достигнет необходимых кондиций к концу мая — началу июня.
Газон, выращенный в Волгоградской области за два года, был привезен на «Динамо» в 324 рулонах и постелен на стадионе в середине октября. Общая площадь газона составляет 7 524 кв. м.
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