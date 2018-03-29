Конте: «Мората готов побороться за место в составе сборной Испании на ЧМ-2018»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поддержал Альваро Морату. Нападающий лондонцев не получил приглашение в сборную Испании на товарищеские матчи против Германии (1:1) и Аргентины (6:1). Конте считает, что Мората готов на 100% и способен побороться за место в сборной Испании на ЧМ-2018 в России.

«Мората хорошо тренировался последнее время, но ему нужно продолжать много работать, потому что он отсутствовал некоторое время из-ха травмы спины.

Сейчас Мората в форме, восстановился на 100%. Он готов к оставшейся части сезона с «Челси», а также может побороться за место в сборной Испании на чемпионате мира», — цитирует Конте Mundo Deportivo.