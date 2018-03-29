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Волгоградские гиды научились особенностям обращения с туристами из Польши накануне ЧМ-2018
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Волгоградские гиды научились особенностям обращения с туристами из Польши накануне ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
ВОЛГОГРАД, 29 марта. /ТАСС/. Экскурсоводы из Волгограда в рамках мастер-класса изучили культуры и национальных особенностей жителей Польши, 28 июня сборная этой страны в рамках группового этапа ЧМ-2018 сыграет в Волгограде со сборной Японии, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.
"Цель проведенного для волгоградских гидов мастер— классов в том, чтобы как можно лучше встретить польских болельщиков, учитывая их национальный колорит и культуру", — сказала ТАСС ведущая обучающего семинара, заведующая отделом областной научной библиотеки им. Горького Юлия Суслова.
По ее словам, поляки очень похожи на русских и по характеру, и по культуре поведения. «Они легко перестраивают планы, подстраиваются под ситуацию, у нас очень похожий язык, поляки открыты в общении, правда любят что-то или кого-то покритиковать, но не любят обсуждать личную жизнь. Это если очень коротко, но даже вот такие основные особенности экскурсоводы перед ЧМ-2018 должны знать», — отметила Суслова.
Семинары проводят Агентство развития туризма Волгоградской области совместно с научной библиотекой им. Горького и краеведческим музеем. Специалист агентства развития туризма и социокультурных проектов Волгоградской области Ольга Ибрагимова уточнила, что мастер-класс по истории Польши — уже третий по счету, ранее такие обучающие семинары прошли в Волгограде по знанию культуры Японии и Англии. «До начала турнира подобные мастер-классы пройдут по культуре остальных пяти стран, сборные которых приедут играть в Волгоград», — подчеркнула Ибрагимова.
На 45-тысячном стадионе «Волгоград-Арена» во время ЧМ-2018 пройдут четыре матча мирового первенства: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня).
Ранее замглавы комитета культуры Волгоградской области Оксана Маргиани сообщила, что на ЧМ-2018 работать с иностранными туристами будут только аттестованные экскурсоводы, их в регионе подготовлено около 100, общаться они будут с болельщиками через переводчиков. В Волгограде достаточно переводчиков, в совершенстве знающих английский, как один из языков международного общения. Тем не менее ожидается, что некоторые организованные группы болельщиков приедут со своими переводчиками.
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