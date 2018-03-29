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Витинью: «Очень доволен тем, что болельщики назвали меня легендой»
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Витинью: «Очень доволен тем, что болельщики назвали меня легендой» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий ЦСКА Витинью в интервью «СЭ» объяснил происхождение своего прозвища. В бразильском «Интернасионале» болельщики его прозвали Митинью.
— В «Интере» вы получили прозвище Митинью (легенда в переводе с португальского — Прим. «СЭ»). Как это произошло?
— У меня много положительных воспоминаний о команде. Хороших моментов было куда больше, чем плохих. Самым ужасным стал вылет во второй дивизион, просто шок. Но все-таки болельщики поддерживали меня с первого и до последнего дня в команде. Даже сейчас пишут, просят вернуться. Говорят, меня команде не хватает. Это так круто! Получается, делал свою работу правильно. А прозвище Митинью появилось в тот момент, когда я забивал много мячей. В Бразилии это слово, mito (легенда), означает что-то экстраординарное, невероятное, выдающееся. И так как у меня похожее имя — Виктор, Витинью — болельщики изменили всего одну букву. Получилось необычно! Я очень доволен таким прозвищем. (Юлия ЯКОВЛЕВА)
Полностью интервью Витинью — скоро в «СЭ»
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