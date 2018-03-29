Волгоградские гиды прошли мастер-класс по общению с поляками перед ЧМ-2018

Экскурсоводы из Волгограда прошли мастер-класс по общению с туристами из Польши в преддверии чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия. Сборная Польши 28 июня проведет в Волгограде матч группового турнира ЧМ-2018 против Японии.

— Цель проведенного для волгоградских гидов мастер— классов в том, чтобы как можно лучше встретить польских болельщиков, учитывая их национальный колорит и культуру, — рассказала ведущая семинара Юлия Суслова, уточнившая, что поляки похожи на русских по характеру и культуре поведения. — Они легко перестраивают планы, подстраиваются под ситуацию, у нас очень похожий язык, поляки открыты в общении, правда любят что-то или кого-то покритиковать, но не любят обсуждать личную жизнь. Это если очень коротко, но даже вот такие основные особенности экскурсоводы перед ЧМ-2018 должны знать.

В Волгограде состоятся четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня).