Витиньо: Головин мог бы играть в сборной Бразилии

Бразильский нападающий ЦСКА Витиньо поделился мнением касаемо партнера по команде полузащитника Александра Головина . Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

"Он уже стал открытием и перерос этот период. Головин становится сильнее с каждым днем и все больше выделяется. Вот потому он уже стал основным игроком сборной, хотя довольно молод. Уверен, что Головин проведет хороший чемпионат мира и покажет все, что умеет", — сказал Витиньо.

Он отметил, что Головин смог бы играть в стартовом составе сборной Бразилии.

"Серьезно! Он ведь сумел показать себя совсем в юном возрасте. Других россиян, которые заиграли бы так рано и так круто, я не знаю. Так что исходя из возраста и выступлений, назову Головина. Он мог бы играть в сборной Бразилии", — добавил спортсмен.

Ранее сообщалось, что Витиньо подарил 1000 шоколадок детям в бразильских фавелах.