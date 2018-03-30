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Витиньо: Головин мог бы играть в сборной Бразилии
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Витиньо: Головин мог бы играть в сборной Бразилии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бразильский нападающий ЦСКА Витиньо поделился мнением касаемо партнера по команде полузащитника Александра Головина. Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».
"Он уже стал открытием и перерос этот период. Головин становится сильнее с каждым днем и все больше выделяется. Вот потому он уже стал основным игроком сборной, хотя довольно молод. Уверен, что Головин проведет хороший чемпионат мира и покажет все, что умеет", — сказал Витиньо.
Он отметил, что Головин смог бы играть в стартовом составе сборной Бразилии.
"Серьезно! Он ведь сумел показать себя совсем в юном возрасте. Других россиян, которые заиграли бы так рано и так круто, я не знаю. Так что исходя из возраста и выступлений, назову Головина. Он мог бы играть в сборной Бразилии", — добавил спортсмен.
Ранее сообщалось, что Витиньо подарил 1000 шоколадок детям в бразильских фавелах.
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