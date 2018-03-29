Витинью: «Других россиян, которые заиграли бы так рано и так круто, как Головин, я не знаю»

Нападающий ЦСКА Витинью в интервью «СЭ» отметил, что его одноклубник Александр Головин мог бы заиграть в сборной Бразилии. По его словам, у хавбека большое будущее, учитывая нынешний возраст.

— Как думаете, Головин станет одним из открытий чемпионата мира?

— Он уже стал открытием и перерос этот период. Головин становится сильнее с каждым днем и все больше выделяется. Вот потому он уже стал основным игроком сорной, хотя довольно молод. Уверен, что Головин проведет хороший чемпионат мира и покажет все, что умеет.

— Кто-то из российских игроков мог бы потянуть уровень сборной Бразилии?

— Головин как раз может! Серьезно! Он ведь сумел показать себя совсем в юном возрасте. Других россиян, которые заиграли бы так рано и так круто, я не знаю. Так что исходя из возраста и выступлений, назову Головина. Он мог бы играть в сборной Бразилии. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Полностью интервью Витинью — скоро в «СЭ»