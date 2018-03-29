Roam Ski — экзоскелет для начинающих лыжников

Кататься на лыжах или сноуборде очень весело, но если спортсмен выполняет определённый план по тренировкам или просто катается на протяжении целого дня, ноги могут довольно сильно устать. Для того чтобы избежать этого, компания Roam Robotics создала экзоскелет, снижающий нагрузку на колени.

Разработка компании позволяет использовать экзоскелет в автоматическом или обычном режиме. Первый из них предугадывает движения лыжника, а затем корректирует нагрузку на ноги, исходя из полученных данных. Ручной вариант предназначен для опытных спортсменов, уверенно стоящих на ногах, способных самостоятельно выполнять сложные трюки и участвовать в длинных забегах.

Создатели спортивного экзоскелета отмечают, что устройство пригодится не только пожилым лыжникам, которым из-за возраста стало сложно выполнять длинные забеги и делать сложные трюки. Roam Ski подойдёт и для начинающих спортсменов — с помощью ремневых приводов и воздушных подушек экзоскелет сможет поддержать лыжника, позволит лучше держаться на лыжне и выполнять трюки с меньшим риском для здоровья. С ним спортсмены будут меньше уставать после длинных забегов.

Этот спортивный экзоскелет дешевле медицинских аналогов, тем не менее, чтобы его купить, сначала необходимо забронировать себе один — цена резерва составляет 99 долларов. После этого остаётся лишь ждать — релиз Roam Ski намечен на январь 2019 года. Именно тогда его можно будет приобрести, внеся оплату в размере 2000-2500 долларов. Точной цены разработчики пока не называют, но отмечают, что энтузиасты, мечтающие получить максимум эмоций от каждого лыжного сезона, точно останутся довольны покупкой.

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