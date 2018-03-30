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Создан экзоскелет для начинающих спортсменов
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Создан экзоскелет для начинающих спортсменов 

Ридус 36 минут назад
Фото: SKI.RU
Экзоскелеты медленно, но верно входят в нашу жизнь: их используют в кинематографе, для восстановительной медицины, а теперь начали применять и в спорте. Например, недавно американская компания Roam Robotics представила экзоскелет для начинающих лыжников.
Для новичков катание на лыжах — сложная процедура, так как нужно держать в напряжении все тело, из-за чего неподготовленный человек быстро устает. А это может привести к падениям и травмам, рассказали в компании.
Спортивный экзоскелет будет снижать нагрузку на ноги, а особенно на колени. Есть два режима использования — автоматический и обычный. Первый вариант подойдет новичкам, которые неуверенно стоят на лыжах: экзоскелет будет предугадывать движения лыжника и корректировать нагрузку на ноги.
Обычный режим подойдет для профессионалов с хорошей спортивной подготовкой, которым нужно снижать нагрузку при выполнении сложных трюков или на длинных дистанциях.
Экзоскелет также служит страховкой для начинающих спортсменов, защищая их от травм.
Пока спортивный экзоскелет не поступил в продажу, и его релиз назначен на январь 2019 года. Обойдется такое снаряжение в 2000—2500 долларов.
Экзоскелет подойдет не только для зимних видов спорта, но и пригодится для обычной пробежки. Также его рекомендуют использовать пожилым людям во время прогулок или работы в саду.
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