Икарди: «Штрафная площадь — это мой дом»

Аргентинский нападающий «Интера» Мауро Икарди доволен прогрессом в своей игре.

"Мне больше всего нравится играть в штрафной площади. В этой зоне я чувствую себя счастливее всего. Я форвард и должен забивать голы. Штрафная площадь — это мой дом. В последнее время я сильно прибавил. К тому же я стал спокойнее на поле, чем раньше. Благодаря этому моя голова свободна от ненужных мыслей, что позволяет сконцентрироваться на игре.

Мне 25 лет и я могу стать еще лучше. Я никогда не перестаю учиться. Я всегда прислушиваюсь к советам одноклубников и тренеров", — приводит слова Икарди Football Italia.

В этом сезоне Икарди провел за «Интер» провел за «Интер» 26 матчей во всех турнирах и забил 22 гола.