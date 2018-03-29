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Икарди: «Штрафная площадь — это мой дом»
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Икарди: «Штрафная площадь — это мой дом» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Аргентинский нападающий «Интера» Мауро Икарди доволен прогрессом в своей игре.
"Мне больше всего нравится играть в штрафной площади. В этой зоне я чувствую себя счастливее всего. Я форвард и должен забивать голы. Штрафная площадь — это мой дом. В последнее время я сильно прибавил. К тому же я стал спокойнее на поле, чем раньше. Благодаря этому моя голова свободна от ненужных мыслей, что позволяет сконцентрироваться на игре.
Мне 25 лет и я могу стать еще лучше. Я никогда не перестаю учиться. Я всегда прислушиваюсь к советам одноклубников и тренеров", — приводит слова Икарди Football Italia.
В этом сезоне Икарди провел за «Интер» провел за «Интер» 26 матчей во всех турнирах и забил 22 гола.
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