Лидер «Спартака» летом может переехать в Англию

Один из лидеров московского «Спартака» Квинси Промес после окончания текущего сезона может покинуть команду. Интерес к 26-летнему голландцу проявляют два клуба Английской Премьер-Лиги, сообщает Сalciomercato.com.

По информации источника, видеть хавбека в своих рядах хотят лондонский «Вест-Хэм» и ливерпульский «Эвертон».

Как утверждает источник, несмотря на то, что Промес продлил контракт со «Спартаком» до 2021 года, вероятность его отъезда из Москвы очень высока.

Напомним, зимой интерес к Промесу проявлял другой английский клуб — «Ливерпуль».

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