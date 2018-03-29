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Лидер «Спартака» летом может переехать в Англию
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Лидер «Спартака» летом может переехать в Англию 

Свободная пресса 1 час назад
Один из лидеров московского «Спартака» Квинси Промес после окончания текущего сезона может покинуть команду. Интерес к 26-летнему голландцу проявляют два клуба Английской Премьер-Лиги, сообщает Сalciomercato.com.
По информации источника, видеть хавбека в своих рядах хотят лондонский «Вест-Хэм» и ливерпульский «Эвертон».
Как утверждает источник, несмотря на то, что Промес продлил контракт со «Спартаком» до 2021 года, вероятность его отъезда из Москвы очень высока.
Напомним, зимой интерес к Промесу проявлял другой английский клуб — «Ливерпуль».
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