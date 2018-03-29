Витинью: «Очень хочу играть в одной европейской команде, но не скажу, в какой»

Нападающий ЦСКА Витинью в интервью «СЭ» отметил, что мечтает поиграть в одной из европейских команд. При том он не стал называть ее.

— О чем сейчас мечтает Витинью, если говорить о футболе?

— Есть мечты! Очень хочу играть в одной европейской команде, но не скажу, в какой. Это большой секрет.

— Хоть страну назовите.

— Нет, так вы быстро вычислите (смеется). Потом хочу сыграть за сборную, но самая большая мечта — выступить на чемпионате мира. Еще было бы круто считаться одним из лучших игроков на своей позиции. Думаю, у меня есть потенциал, чтобы всего этого добиться. Сейчас я многому учусь, этот процесс очень нравится. И уже скоро появятся результаты этого обучения. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Полностью интервью Витинью — скоро в «СЭ»