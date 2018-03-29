Ван Гал: «В „Манчестер Юнайтед“ говорили, что довольны мной, а затем уволили после завоевания Кубка Англии» 

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал раскритиковал исполнительного директора манкунианцев Эда Вудворда.
"У меня нет претензий к Жозе Моуринью. Каждый наставник хочет возглавить «Манчестер Юнайтед», так как это один из крупнейших клубов в мире. Хотя он и получил приглашение после того, как занял с «Челси» 13 место. Я же закончил сезон на четвертой позиции. Впрочем я не виню Жозе.
Я считаю, что Вудворд поступил нечестно со мной. Сначала он говорил, что руководство клуба довольно мной, а затем меня уволили после победы в Кубке Англии", — приводит слова ван Гала Bild.