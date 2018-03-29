Ещё
Кариус оценил шансы «Ливерпуля» на чемпионство
Далее:
Читайте также:
Ещё
ЦСКА обыграл СКА в овертайме
ЦСКА обыграл СКА в овертайме

Кариус оценил шансы «Ливерпуля» на чемпионство 

Soccer News 58 минут назад
Фото: Soccer News
Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус заявил, что мерсисайдский клуб уже не сумеет стать чемпионом Англии в этом сезоне.
"Я думаю, что мы станем чемпионами, так как у «Манчестер Сити» слишком большой отрыв. Они проводят отличный сезон и нам нужно принять это. Наша цель это попадание в первую четверку. В идеале занять второе место. Если мы продолжим в том же духе, мы этого можем добиться", — приводит слова Кариуса Sky Sports.
После 31 тура «Ливерпуль» занимает третье место в Премьер-лиге и отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на 18 очков. При этом «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграют между собой в четвертьфинале Лиги Чемпионов.
Soccer News: последние новости
ПСЖ уже знает, кто возглавит клуб в следующем сезоне "Спартак" заинтересовался алжирским защитником Икарди: "Штрафная площадь – это мой дом"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удар по Британии: ФИФА предпочла судей из России8
Медведева нашла новую работу1
Перепутали гимн: россиянам напомнили о СССР59
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
США нанесли удар по российским борцам114
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение