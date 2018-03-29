Кариус оценил шансы «Ливерпуля» на чемпионство

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус заявил, что мерсисайдский клуб уже не сумеет стать чемпионом Англии в этом сезоне.

"Я думаю, что мы станем чемпионами, так как у «Манчестер Сити» слишком большой отрыв. Они проводят отличный сезон и нам нужно принять это. Наша цель это попадание в первую четверку. В идеале занять второе место. Если мы продолжим в том же духе, мы этого можем добиться", — приводит слова Кариуса Sky Sports.

После 31 тура «Ливерпуль» занимает третье место в Премьер-лиге и отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на 18 очков. При этом «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграют между собой в четвертьфинале Лиги Чемпионов.