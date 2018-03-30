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Зыков: большая разница в мышлении, игроки в НХЛ делают всё быстрее меня
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Зыков: большая разница в мышлении, игроки в НХЛ делают всё быстрее меня 

Чемпионат.com 1 час назад
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Валентин Зыков рассказал, как складывается для него сезон.
«Сезон хороший. Стараюсь сравнивать с самим собой, то есть то, что было в прошлом сезоне. Считаю, что этот сезон провёл намного лучше, чем предыдущий, значит расту, значит добавляю. Больше опыта надо. Это приходит только через игры. Адаптация проходит хорошо. Очень дружелюбный коллектив, тренерский штаб много подсказывает, объясняет различные детали.
В чём заключаются проблемы? Большая разница в мышлении. Все ребята думают быстрее, делают всё быстрее меня, просчитывают на шаг вперёд.
Мотивация на конец сезона? Я просто играю в хоккей, нужно набираться опыта», — сказал Зыков в интервью официальному каналу НХЛ в YouTube.
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