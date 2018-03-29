Гусев: Британцы сами себя лишают ЧМ-2018

Топ-1: Британцы хотят лишить Россию ЧМ-2018 Павел Гусев : Британские активисты призывают полностью бойкотировать проведение Чемпионата мира по футболу 2018 в России. Активисты утверждают, что приезжая на мундиаль, футбольные болельщики могут оказаться в опасности.

На самом деле, таким образом англичане пытаются себя лишить Чемпионата мира. Мы-то его увидим! И не только мы, но и болельщики из других стран. А англичане не увидят ни нашу страну, ни наше гостеприимство, ни наши замечательные новые стадионы с очень неплохо играющими командами (Россию я в виду не имею).

Топ-2: Кадыров готов разыскать украинского пранкера Павел Гусев: Глава Чечни Рамзан Кадыров готов разыскать украинского пранкера Евгения Вольнова , который публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерове.

Если кто-то поручит Кадырову разыскать украинского пранкера — тому настанет конец. Но я бы, все-таки, не советовал подменять следственные органы и полицию таким образом.

Топ-3: Российские мужчины больше всего ценят в женщинах хозяйственность Павел Гусев: Российские женщины считают, что главное в мужчине — ум и хороший заработок. Мужчинам же нужны женщины, хорошо справляющиеся с хозяйством. Таковы результаты опроса «Левада-центра»

Очень плохие результаты опроса. Получается, что мужчины, по сути, ищут домработниц. Я считаю, что это — беда. Если нужна домработница — сейчас их очень много на рынке труда. Просто встает вопрос: что такое семья? Если она держится на умении хорошо готовить борщ, то наше общество бесконечно отстало от общих принципов морали всего мира.

Топ-4: ФИФА проверит информацию о проявлениях расизма на матче Россия-Франция Павел Гусев: ФИФА начала проверку информации о проявлениях расизма во время футбольного матча Россия-Франция. Оскорбительные выкрики в адрес темнокожих игроков, якобы, были слышны с российских трибун.

К сожалению, мы должны констатировать, что такие проявления имеют место. Мы в своей стране очень часто не замечаем проявления расизма, дескать, кто-то назвал кого-то так-то и так-то. Это очень плохо. Надеюсь, что наши болельщики не испортят праздник футбола подобными выкриками. Мы, все-таки, получили этот Чемпионат не для того, чтобы оскорблять игроков за то, что они выглядят иначе, чем зрители на трибунах.

О проекте: «Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 200 человек.