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Герой британской армии вынужден продавать награды для покупки жилья
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Герой британской армии вынужден продавать награды для покупки жилья 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Снайпер британской армии, который в 2013 году в Афганистане продолжал бой против талибов в течение полутора часов после ранения в шею, вынужден продавать свои ордена и медали, чтобы приобрести себе дом.
Младший капрал Саймон Молони в 2013 году чудом выжил после того, как в ходе перестрелки в Афганистане был ранен в шею. Медики остановили кровотечение, после чего снайпер смог продолжить бой против талибов. За это он был награжден британским крестом «За выдающуюся храбрость», сообщает Daily Mail.
Однако теперь он продает свой знак отличия за 100 тыс. фунтов стерлингов (140 тыс. долларов), чтобы купить дом в родном городе Сент-Олбанс в Хартфордшире, где средние цены на недвижимость составляют 390 тыс. фунтов стерлингов (около 550 тыс. долларов). Медаль он намерен продать на аукционе.
Сам британский герой назвал свое решение о продаже креста «логичным», так как это обеспечит ему «лучшее будущее».
Крест «За выдающуюся храбрость» — второй по значимости знак отличия за героизм для британских военных. Таких наград с 1993 года было выдано всего 59. Выше по значимости считается только «Викторианский крест».
Также Молони продает еще одну медаль, которую ему выдали за службу в Афганистане.
Аукцион состоится в Лондоне 9 мая.
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