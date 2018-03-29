Андрей Ещенко: «У „Спартака“ на все позиции есть хорошие футболисты, чем не могут похвастаться ни „Зенит“, ни „Локо“, ни ЦСКА» 

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко выразил мнение, что его клуб — сильнейший по составу. После 23 матчей красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, на 5 очков отставая от «Локомотива».
— По составу «Спартак» сильнее «Локомотива»? И если смотреть по всей лиге, какое место «Спартак» занимает по силе состава?
— Состав у нас один из лучших. На все позиции есть хорошие футболисты, чем не может похвастаться ни "Зенит", ни «Локомотив», ни тем более ЦСКА.
— То есть, «Спартак» сильнее «Локомотива»?
— Если взять по всем линиям, то да.
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