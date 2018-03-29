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Вазоны в виде футбольных мячей появятся на улицах Геленджика к ЧМ-2018
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Вазоны в виде футбольных мячей появятся на улицах Геленджика к ЧМ-2018 

ТАСС 27 минут назад
КРАСНОДАР, 29 марта. /ТАСС/. Вазоны для цветов в виде футбольных мячей и другие уличные скульптуры появятся к чемпионату мира по футболу на улицах Геленджика, который примет на своих тренировочных базах сборные Швеции и Исландии, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе мэрии.
"Сейчас занимаются вопросами благоустройства города к ЧМ-2018. Одной из скульптур будут вазоны в форме футбольных мячей, в которые будут высажены цветы. Планируются другие интересные украшения, связанные по тематике с футболом, но про них говорить пока рано", — сказала собеседница.
По данным пресс-службы, в преддверии главного футбольного события на курорте отремонтируют ряд дорог и тротуаров. Уже определены 12 пунктов для работы волонтеров, а также прорабатывается порядок дежурств сотрудников правоохранительных органов вблизи объектов, где будут жить и тренироваться футбольные команды.
В пресс-службе администрации Анапы, которая во время чемпионата примет сборную Дании, сообщили, что здесь также планируется дорожный ремонт. Кроме того, к лету планируется благоустроить территорию около железнодорожного вокзала.
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов, в том числе Сочи. В Краснодарском крае будут базироваться сборные Испании (Краснодар), Польши и Бразилии (Сочи), Дании (Анапа), Исландии и Швеции (Геленджик).
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