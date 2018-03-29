Андрей Ещенко: «Перенос матча „Амкар“ — „Локо“ в Москву ни в какие рамки не лезет»

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко негативно отнесся к переносу матча 24-го тура чемпионата России «Амкар» — «Локомотив». Игра должна была состояться в Перми, но домашний стадион «Амкара» был лишен лицензии. Матч пройдет на домашнем стадионе железнодорожников. «Локомотив» лидирует в турнирной таблице, «Спартак» идет вторым, отставая на 5 очков.

— Если бы «Локомотив» шел пятым или шестым, мы бы сейчас так не обсуждали эту тему, — считает Ещенко. — Но так как он лидирует, то этот вопрос задевает всех. Конечно, это неправильно. «Амкар» должен принимать дома 15 матчей, а не ездить в ту же Москву. Это ни в какие рамки не лезет. Почему мы должны ехать в Пермь, а другие играют дома? Даже если «Локомотив» заплатил за перелет и отдаст деньги, вырученные за счет продажи билетов.

Полностью интервью Ещенко — скоро в «СЭ»