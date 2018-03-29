Ещё
Андрей Ещенко: «Перенос матча „Амкар“ — „Локо“ в Москву ни в какие рамки не лезет»
Далее:
Читайте также:
Ещё
ЦСКА обыграл СКА в овертайме
ЦСКА обыграл СКА в овертайме

Андрей Ещенко: «Перенос матча „Амкар“ — „Локо“ в Москву ни в какие рамки не лезет» 

Спорт-Экспресс 15 минут назад
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко негативно отнесся к переносу матча 24-го тура чемпионата России «Амкар» — «Локомотив». Игра должна была состояться в Перми, но домашний стадион «Амкара» был лишен лицензии. Матч пройдет на домашнем стадионе железнодорожников. «Локомотив» лидирует в турнирной таблице, «Спартак» идет вторым, отставая на 5 очков.
— Если бы «Локомотив» шел пятым или шестым, мы бы сейчас так не обсуждали эту тему, — считает Ещенко. — Но так как он лидирует, то этот вопрос задевает всех. Конечно, это неправильно. «Амкар» должен принимать дома 15 матчей, а не ездить в ту же Москву. Это ни в какие рамки не лезет. Почему мы должны ехать в Пермь, а другие играют дома? Даже если «Локомотив» заплатил за перелет и отдаст деньги, вырученные за счет продажи билетов.
Полностью интервью Ещенко — скоро в «СЭ»
Спорт-Экспресс: последние новости
Владелец "Вашингтона" жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет, а не на 15 Витинью: "Других россиян, которые заиграли бы так рано и так круто, как Головин, я не знаю" Витинью: "Очень хочу играть в одной европейской команде, но не скажу, в какой"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удар по Британии: ФИФА предпочла судей из России8
Медведева нашла новую работу1
Перепутали гимн: россиянам напомнили о СССР59
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
США нанесли удар по российским борцам114
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение