Батшуайи — о решение УЕФА закрыть дело о расизме: должно быть, мне показалось

Нападающий дортмундской «Боруссии» Миши Батшуайи прокомментировал решение УЕФА по поводу его жалобы на расистские выкрики, звучавшие в его адрес во время ответного гостевого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Аталантой» (1:1) со стороны болельщиков команды хозяев.

«Смешно. Должно быть, мне показалось. Всего лишь обезьянье уханье, кого это вообще беспокоит? 2018 год, ребята…» — написал Батшуайи в своём «твиттере».

Ранее УЕФА оштрафовал «Аталанту» на € 34 тыс. за расистские кричалки фанатов и другие нарушения и закрыл дело по поводу жалобы Батшуайи.