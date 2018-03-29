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Батшуайи — о решение УЕФА закрыть дело о расизме: должно быть, мне показалось
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Батшуайи — о решение УЕФА закрыть дело о расизме: должно быть, мне показалось 

Чемпионат.com 14 минут назад
Нападающий дортмундской «Боруссии» Миши Батшуайи прокомментировал решение УЕФА по поводу его жалобы на расистские выкрики, звучавшие в его адрес во время ответного гостевого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Аталантой» (1:1) со стороны болельщиков команды хозяев.
«Смешно. Должно быть, мне показалось. Всего лишь обезьянье уханье, кого это вообще беспокоит? 2018 год, ребята…» — написал Батшуайи в своём «твиттере».
Ранее УЕФА оштрафовал «Аталанту» на € 34 тыс. за расистские кричалки фанатов и другие нарушения и закрыл дело по поводу жалобы Батшуайи.
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