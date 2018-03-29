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Главный тренер «Суонси»: «Моуринью — король португальского футбола»
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Главный тренер «Суонси»: «Моуринью — король португальского футбола» 

SPORT24.ru 29 минут назад
Главный тренер «Суонси» Карлуш Карвальял высоко отозвался о тренере ”Манчестер Юнайтед” Жозе Моуринью перед матчем 32-го тура АПЛ с «МЮ».
”Жозе — лучший тренер в истории «Порту». Он — король португальского футбола, открывший дверь за границу для нового поколения наших тренеров. Он открыл миру идеи португальских специалистов. Ему нравится весь этот театр, поэтому он себя так ведет, и обычно он выигрывает эти сражения. Я же другой, я предпочитаю держаться вне этого театра”, — сказал Карвальял, чьи слова приводит Goal.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Суонси» состоится завтра в Манчестере и начнется в 17:00 по московскому времени.
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