Главный тренер «Суонси»: «Моуринью — король португальского футбола»

”Жозе — лучший тренер в истории «Порту». Он — король португальского футбола, открывший дверь за границу для нового поколения наших тренеров. Он открыл миру идеи португальских специалистов. Ему нравится весь этот театр, поэтому он себя так ведет, и обычно он выигрывает эти сражения. Я же другой, я предпочитаю держаться вне этого театра”, — сказал Карвальял, чьи слова приводит Goal.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Суонси» состоится завтра в Манчестере и начнется в 17:00 по московскому времени.