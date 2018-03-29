Буффон восхищается Роналду

"Роналду является совершенным атлетом. Сейчас он тратит на поле меньше сил, чем раньше. Я восхищаюсь его игрой. Он действует очень прагматично и умно. Криштиану изменил стиль своей игры. Сейчас он убийственно эффективен у чужих ворот. Он настоящий киллер", — приводит слова Буффона Marca.

Напомним, что «Ювентус» и «Реал» сыграют в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

В этом сезоне 33-летний Роналду забил 34 гола в 31 матче.