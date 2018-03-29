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Буффон восхищается Роналду
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Буффон восхищается Роналду 

Soccer News 52 минуты назад
Фото: Soccer News
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что он восторгается игрой форварда "Реала" Криштиану Роналду.
"Роналду является совершенным атлетом. Сейчас он тратит на поле меньше сил, чем раньше. Я восхищаюсь его игрой. Он действует очень прагматично и умно. Криштиану изменил стиль своей игры. Сейчас он убийственно эффективен у чужих ворот. Он настоящий киллер", — приводит слова Буффона Marca.
Напомним, что «Ювентус» и «Реал» сыграют в четвертьфинале Лиги Чемпионов.
В этом сезоне 33-летний Роналду забил 34 гола в 31 матче.
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