Буффон восхищается Роналду 

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что он восторгается игрой форварда "Реала" Криштиану Роналду.
"Роналду является совершенным атлетом. Сейчас он тратит на поле меньше сил, чем раньше. Я восхищаюсь его игрой. Он действует очень прагматично и умно. Криштиану изменил стиль своей игры. Сейчас он убийственно эффективен у чужих ворот. Он настоящий киллер", — приводит слова Буффона Marca.
Напомним, что «Ювентус» и «Реал» сыграют в четвертьфинале Лиги Чемпионов.
В этом сезоне 33-летний Роналду забил 34 гола в 31 матче.