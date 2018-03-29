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Вадим Шипачев: Не знаю, почему не играю
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Вадим Шипачев: Не знаю, почему не играю 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
На выходе из Ледового дворца для вип-гостей хоккеисты обычно появляются через большую паузу после окончания матча. После раздевалки, душа и других процедур. Вадим Шипачев оказался там гораздо раньше обычного. Его не было видно во время матча на трибуне, но после он все-таки появился.
Спокойно пошел к своему автомобилю — кстати, не подаренному за олимпийское золото, а привычному старому — и останавливаться перед журналистами не стал.
— Вадим, почему вы не играете? У вас что, травма? — уточнили мы на ходу или точнее даже на бегу. — Я не знаю, почему я не играю, — максимально спокойным тоном проговорил Шипачев.
Он точно не был настроен резко реагировать на этот вопрос, не собирался психовать.
Вадим даже дал автограф болельщику, который оказался рядом с автостоянкой. Шипачев спокойно сел в машину и уехал домой.
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— Вадим Шипачев не играл из-за высокой конкуренции, из-за травмы или по еще каким-то причинам? — уточнили мы у Олега Знарка. — Мы дали ему немножко отдохнуть, — пояснил главный тренер СКА, посадивший недавно Вадима в запас на Олимпиаде.
Видимо, самому Шипачеву тренеры про отдых сказать забыли. Или Вадим решил, что лучше нагнать побольше интриги.
— Вадим Шипачев сказал, что не знает, почему он не играл сегодня. Есть версия, что это из-за перехода в «Вегас» во время чемпионата мира в прошлом году, — уточнили мы у одного из главных боссов СКА Александра Медведева. — Это глупость. Я хочу передать Вадиму, что он не играет не из-за этого. Просто тренер на эту игру выбрал такой состав. Я уверен, что Вадим Шипачев появится в составе в этом раунде.
Хватит ли форварду, который в предыдущих сериях был очень результативен, одного матча отдыха, станет понятно в субботу.
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