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Александр Медведев: Опыт Новокузнецка показал, что в ВХЛ зрителей может стать больше
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Александр Медведев: Опыт Новокузнецка показал, что в ВХЛ зрителей может стать больше 

Советский спорт 1 час назад
— Вы всегда переживаете за маленькие клубы. Как восприняли исключение «Лады» и «Югры»? — Раз КХЛ сказала «А», нельзя было не сказать «Б», поскольку по рейтингу, по многим параметрам, к сожалению, эти два клуба были ниже. Но опыт Новокузнецка, где в плей-офф ВХЛ на домашних матчах было более четырех тысяч каждый раз, показывает, при правильной работе даже при переходе в ВХЛ зрителей может стать больше. Там посещаемость выросла. Жизнь не останавливается, может быть, мы узнаем что-то новое про развитие хоккея, — передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, 28 марта прошло совещание совет директоров КХЛ, на котором было принято решение ввести жесткий потолок зарплат с сезона-2020/21. Также из состава участников лиги были исключены «Лада» и «Югра».
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