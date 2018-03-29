Андреа Пирло: «Я всегда буду благодарен „Милану“

Бывший полузащитник «Милана» и «Ювентуса» Андреа Пирло в преддверии матча клубов в рамках 30-го тура чемпионата Италии поделился своими воспоминаниями о выступлении в их составе. За «Милан» он играл с 2001 по 2011 год, а с 2011 по 2015-й защищал цвета «Ювентуса».

— Форма «Милана» для меня всегда была чем-то особенным, престижным. Это был мой первый опыт игры на высшем уровне. Я выступал за «россонери» десять лет, и мне повезло выиграть почти все. Я всегда буду благодарен этому клубу.

"Ювентус" дал мне шанс после тяжелого периода. Я перешел в хорошо организованный клуб, голодный до успехов. После 10 лет в «Милане» мне нужна была новая мотивация.