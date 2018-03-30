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Мутко: российский футбол точно не вернется к схеме «весна-осень»
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Мутко: российский футбол точно не вернется к схеме «весна-осень» 

Газета.Ru 37 минут назад
Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал, что чемпионат России не вернется к проведению сезона по схеме «весна-осень». Слова чиновника приводит "Чемпионат.com".
"Один из поводов для критики РФПЛ — весенние матчи, которые логичнее проводить на юге? Со следующего чемпионата мы вмешаемся в этот процесс. Хотя клубы сами должны принимать решения.
Но в Лиге Европы играют — молчат. Начинается чемпионат, становится холоднее — начинают кричать. Получается, там их все устраивает, а здесь — нет?", — сказал Мутко.
Он отметил, что переход на систему «осень-весна» состоялся как раз из-за ведущих клубов чемпионата.
"Чтобы дать им пару туров игровой практики. Однако при старой системе мы два раза пели в раздевалке «День победы». Пели и пили. А при этой еще ни разу.
Но обратный переход делать не будем. Однозначно", — добавил вице-премьер.
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