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Вице-премьер России заверил, что РФПЛ не вернётся на схему «весна-осень»
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Вице-премьер России заверил, что РФПЛ не вернётся на схему «весна-осень» 

Чемпионат.com 52 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что российская Премьер-Лига точно не вернётся к проведению сезона по схеме «весна-осень».
«Один из поводов для критики РФПЛ — весенние матчи, которые логичнее проводить на юге? Со следующего чемпионата мы вмешаемся в этот процесс. Хотя клубы сами должны принимать решения. Но в Лиге Европы играют — молчат. Начинается чемпионат, становится холоднее — начинают кричать. Получается, там их всё устраивает, а здесь — нет?
Из-за ведущих клубов и состоялся переход на систему «осень-весна» — чтобы дать им пару туров игровой практики. Однако при старой системе мы два раза пели в раздевалке «День победы». Пели и пили. А при этой ещё ни разу. Но обратный переход делать не будем. Однозначно», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых.
Полностью интервью с Виталием Мутко будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.
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