Вице-премьер России заверил, что РФПЛ не вернётся на схему «весна-осень»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что российская Премьер-Лига точно не вернётся к проведению сезона по схеме «весна-осень».

«Один из поводов для критики РФПЛ — весенние матчи, которые логичнее проводить на юге? Со следующего чемпионата мы вмешаемся в этот процесс. Хотя клубы сами должны принимать решения. Но в Лиге Европы играют — молчат. Начинается чемпионат, становится холоднее — начинают кричать. Получается, там их всё устраивает, а здесь — нет?

Из-за ведущих клубов и состоялся переход на систему «осень-весна» — чтобы дать им пару туров игровой практики. Однако при старой системе мы два раза пели в раздевалке «День победы». Пели и пили. А при этой ещё ни разу. Но обратный переход делать не будем. Однозначно», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых.

Полностью интервью с Виталием Мутко будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.